Chiara Ferragni, Leone nella sua nuova scuola: dove si trova e quanto costa la retta

Dove si trova e quanto costa la nuova scuola frequentata da Leone Lucia Ferragni? Andiamo a vedere l’istituto che frequenta il figlio di Fedez e Chiara Ferragni!

Il piccolo Leone sta crescendo in fretta (sicuramente troppo, a pensarla come Fedez e Chiara Ferragni), tant’è che anche per lui è arrivato il momento di andare a scuola: andiamo a vedere dove si trova l’esclusivo istituto che frequenta e quanto costa la retta!

È arrivato il primo giorno di scuola anche per Leone Lucia Ferragni, il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni, che frequenta un istituto esclusivo a Milano. Photo Credits: Kikapress

Leone Lucia Ferragni non vuole andare a scuola: ecco la foto di Fedez

Andiamo con ordine. Fedez ha pubblicato una foto nella quale accompagna il figlio, annunciando come sia arrivato inesorabile il primo giorno di scuola di Leone Lucia Ferragni. Il bambino non è parso molto felice di andare, tant’è che si è appoggiato un po’ sconfortato alle gambe del papà, a sua volta rassegnato.

Quello che però molti fan hanno notato è stata la divisa indossata dal primogenito di Chiara Ferragni, che presenta un logo piuttosto esclusivo. Ma quale istituto frequenterà mai il piccolo Leone?

Quanto costa e dove si trova la scuola del figlio dei Ferragnez?

La scuola che frequenta Leone Lucia Ferragni è la St. Louis School, una scuola bilingue che a Milano dispone di tre sedi ed offre un percorso scolastico completo a partire dall’istruzione primaria fino alla preparazione pre-universitaria.

Fedez e Chiara Ferragni hanno pensato ad offrire il meglio ai loro figli, date anche le loro possibilità economiche che permettono di pagare una scuola che ha una retta non certo sostenibile da tutte le tasche.

L’iscrizione per il primo anno costa 2.800 euro, poi 1.800 euro. Per la scuola dell’infanzia l’annualità è di 11.370 euro, da pagare in due rate: il 10 settembre e il 10 gennaio. Poi, la scuola primaria costa 15.730 euro l’anno, mentre la secondaria arriva a 18.170 euro.

Inoltre, a seconda della sede, bisogna pagare un extra per i pasti che va dai 1.350 ai 1.475 euro. Ogni bambino, inoltre, deve presentarsi a scuola dotato di iPad.

Photo Credits: Kikapress