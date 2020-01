‘Sei disgustosa’, Chiara Ferragni sbotta sotto la foto con Leone

Un’hater critica Chiara Ferragni per un post in cui dà un bacio sulla bocca al piccolo Leone, ma l’influencer sbotta in malo modo contro di lei.

Chiara Ferragni pubblica su Instagram una foto nella quale la si vede mentre dà un dolcissimo bacio sulla bocca al figlio Leone ma, ad un certo punto, sbotta contro il commento al vetriolo di un’hater. Cosa sarà mai successo di tanto grave da fare arrabbiare così la moglie di Fedez? Cosa le avrà mai detto quell’utente di così terribile?

Il tenero bacio sulla bocca di Chiara e Leone

Andiamo con ordine. Sul suo profilo social, la fondatrice di The Blonde Salad ha pubblicato una tenera immagine nella quale si è fatta inquadrare nei panni di mamma. Nella foto si vede dunque Chiara Ferragni che dà un bacio sulla bocca al piccolo Leone, con tanto di cuoricino e commento “My love”…

Tutto molto bello, sia per lei che per le centinaia di migliaia di fan che non hanno fatto mancare il proprio like al post. Nonostante ci sia qualcuno che non sembra aver apprezzato la fotografia, non nascondendo affatto il proprio disappunto.

“Sei disgustosa”: Chiara Ferragni sbotta contro un’hater

Ed è così che, ad un certo punto, sotto l’immagine è comparso un commento che recita testualmente: “Il bacio sulla bocca con i figli è disgustoso”. Un’opinione che sembra raccogliere diversi consensi, tanto che ha in breve raggiunto e superato i 200 like.

Tutto era rimasto in sordina finché non è Chiara Ferragni che sbotta contro l’hater, scrivendo a sua volta un “Sei disgustosa tu” che non lascia spazio ad ulteriori interpretazioni.

Insomma, come abbiamo ormai imparato da tempo, è meglio non fare mai arrabbiare la moglie di Fedez. Provocarla, infatti, sembra non essere mai la mossa più saggia da fare. Anche perché, quando sbotta, Chiara Ferragni ne ha davvero per tutti! Ne sa qualcosa anche il suo povero marito…

foto: Kikapress