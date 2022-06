Chiara Ferragni rimprovera Fedez davanti a 38mila persone e a Tananai. Cosa è successo durante la diretta di stanotte

Chiara Ferragni rimprovera Fedez in diretta dopo il gesto di lui su Instagram: ecco cosa gli ha detto davanti a 38mila persone

Avreste mai pensato di vedere in diretta Chiara Ferragni che rimprovera Fedez? Stanotte è accaduto, di fronte a un pubblico di 38mila persone. Ma cosa sarà mai successo nella coppia più amata del web italiano?

Chiara Ferragni rimprovera Fedez in diretta durante la presentazione de La Dolce Vita

Andiamo con ordine. Nella notte è uscita ‘La Dolce Vita‘, una nuova canzone che vede collaborare Fedez, Tananai e Mara Sattei. Ecco che i tre artisti hanno dato vita a una diretta Instagram nella quale parlavano del brano poco prima che uscisse. Alla diretta ha partecipato anche la moglie di Fedez, che a un certo punto è stata ‘espulsa’ dal collegamento.

A quel punto, è comparso un suo commento, nel quale Chiara Ferragni rimprovera aspramente Fedez: “Comunque offesissima che sono stata buttata fuori dalla diretta“.

Ricomparsa in video, la fondatrice di The Blonde Salad ha cominciato a redarguire il marito: “Cioè andavo a letto prima che usciva la canzone, sicuro? Hai visto che scrivevo, perché non leggevi niente?”

“Amore, dai non fare così! Ti faccio un freestyle!”, ha risposto lui, cominciando a proporre un improbabile gioco di rime per farsi perdonare: “Amore ti chiedo scusa \ quest’estate ti regalerò una medusa“

A quel punto, però, Chiara gli ha rivolto uno sguardo glaciale, con tanto di: “Perché stai bevendo?“

“Amore, sto bevendo l’acqua nel coso di Prezzemolo di Gardaland di Leo“, si è giustificato lui mostrando la borraccia del figlio. “Ma perché mi prendi per il c..o? Ho visto che ci hai messo…“, ha risposto Chiara

“Amore era tutto finto, è acqua!”, ha provato a recuperare Federico, mentre la moglie faceva no con la testa.

A stemperare la tensione è arrivato Tananai, che ha gridato un “aaaah” dicendo: “Attenzione, scoop!” e buttandola in caciara. Ma, ad ogni modo, vedere Chiara Ferragni che rimprovera Fedez in diretta è stato davvero uno spettacolo… Prima o poi sarebbe dovuto capitare!

