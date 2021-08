Chiara Ferragni, critiche per l’outfit scelto a Capri: ecco quanto costa quel ‘reggiseno’ così particolare

Contestatissimo sui social il ‘reggiseno’ indossato da Chiara Ferragni per passare la serata a Capri, ecco il perché e quanto costa.

Chiara Ferragni si mostra sui social mentre sbarca a Capri, ma gli sguardi sono tutti per il suo reggiseno, che si attira addosso una serie di feroci critiche tra chi ne contesta lo stile e chi si chiede quanto costa. Ma cosa non sarà piaciuto ai suoi follower?

Contestatissimo sui social il reggiseno indossato a Capri da Chiara Ferragni, tra critiche allo stile e mormorii su quanto costa. Photo Credits: Kikapress

Chiara Ferragni a Capri e le critiche per il reggiseno

Andiamo con ordine. I Ferragnez si stanno godendo le vacanze su uno splendido yacht, che in questi giorni ha attraccato nel Golfo di Napoli dopo essere partito dalla Sardegna. Ischia, Capri, Positano e Amalfi: luoghi fantastici immortalati immancabilmente sui social.

A far discutere è però l’outfit scelto da Chiara Ferragni per la serata a Capri e in particolare per il ‘reggiseno‘ scelto dall’influencer nel suo outfit, che comprende capelli raccolti, trucco glam e jeans a vita alta. Gli sguardi dei fan, manco a dirlo, sono stati tutti per quel particolare top, contestato con battutacce di ogni tipo, tra chi ne parla come di presine per la cucina e chi lo paragona a un set di sottobicchieri!

Quanto costa il reggiseno mostrato a Capri?

Qualcun altro, invece, è andato a cercarsi il prezzo del reggiseno indossato da Chiara Ferragni a Capri su internet, scoprendo che quel particolare modello costa ben 813 dollari (pari a 691 euro).

Realizzato a mano con cordini di strass intrecciati a spirale e fodera in seta, il suo produttore consiglia di abbinarlo ad uno smoking o a una gonna di seta… Che Chiara Ferragni abbia soltanto sbagliato l’abbinamento, mettendolo sui jeans? Sarà per questo che il reggiseno di The Blonde Salad è stato così criticato?

Photo Credits: Kikapress