Quanto costa farsi fare unghie e capelli dall'estetista e dal parrucchiere di Chiara Ferragni? Una YouTuber ci ha provato: ecco quanto ha speso

È raro vedere Chiara Ferragni con i capelli arruffati o in disordine. La famosa influencer tiene molto al suo aspetto e alla sua immagine e si mostra sempre impeccabile davanti ai suoi follower. Anche quando è in casa, in pigiama o in tuta, la chioma sembra essere sempre in ordine e che dire delle sue mani? Ultimamente sta facendo impazzire i fan con smalti e decorazioni davvero originali sulle unghie. Ma quanto costa una piega dal suo parrucchiere e una seduta di nail art dalla sua estetista di fiducia? Una YouTuber ha voluto scoprirlo, sperimentando entrambi i servizi.

Chiara Ferragni, quanto costa farsi fare le unghie come lei

Negli ultimi mesi, Chiara Ferragni e Fedez si stanno divertendo a farsi dipingere le unghie in maniera piuttosto creativa e originale. Non i soliti smalti o le solite decorazioni, ma vere e proprie opere d’arte in miniatura.

Chiara Facchetti, seguitissima YouTuber, ha voluto testare la loro estetista rivelando anche il costo del servizio. La ragazza, carica di aspettative, ha preso così appuntamento con Isabella Franchi, autrice della manicure dei Ferragnez.

Dopo aver scelto di usare una base molto chiara, sulle unghie di una mano si è fatta disegnare delle simpatiche emoticon, su quelle dell’altra mano dei semplici e colorati fiorellini. Un risultato che ha entusiasmato la YouTuber, felicissima di aver sperimentato questa nuova esperienza. Costo? 70 euro.

I capelli con le onde

In precedenza, Chiara Facchetti aveva voluto testare anche il parrucchiere di Chiara Ferragni, in particolare, voleva avere finalmente quelle magnifiche onde che l’influencer sfoggia spesso in numerose occasioni. Avrebbe voluto intervenire anche sul colore, ma non è riuscita a organizzarsi per questione di tempo.

In un’oretta, dunque, l’intrepida YouTuber si è sottoposta a un trattamento estetico sulla chioma e ha fatto la piega tanto desiderata. Il risultato anche questa volta non l’ha delusa, sebbene la pioggia e l’umidità non l’abbiano aiutata. In questa occasione, il conto è stato un po’ più salato: 95 euro.