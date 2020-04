Chiara Ferragni, quanto costano le pantofole che mostra su Instagram: è polemica sui social

Chiara Ferragni è ormai sempre in casa con le sue pantofole di pelo: mentre il web si chiede quanto costano, Daniela Martani si lancia contro la bella influencer

Chiara Ferragni compare su Instagram con indosso un paio di splendide pantofole di pelo, appariscenti al punto da aver portato tantissimi fan a chiedersi quanto costano. Il prezzo, ovviamente, non poteva essere che da capogiro… ma non è solo questo a causare una serie di polemiche sul web. Che cosa sarà successo stavolta? Chi avrà attaccato la divina fondatrice di The Blonde Salad?

Le pantofole di pelo della Ferragni protagoniste sui social network!

Andiamo con ordine. Sin dall’inizio di questa quarantena, Chiara Ferragni ha invitato gli italiani a restare a casa, tanto che spesso si è mostrata in scene di vita quotidiana, talvolta senza mai abbandonare nemmeno il pigiama e, appunto, le pantofole.

Vanno in questo senso i post nei quali si vede la divina fashion blogger che fa addirittura le pulizie in casa!

Ma ad essere protagonista sono in realtà le pantofole che Chiara Ferragni porta sempre ai piedi (anzi, qualche volta le usano addirittura Fedez e Leone, come si vede nelle loro stories): realizzate in pregiata pelliccia di visone da una nota maison di moda, quanto costano in realtà?

Daniela Martani esplode contro Chiara Ferragni

A parlare del loro prezzo è in realtà un personaggio che con Chiara Ferragni e Fedez non è mai stato troppo gentile, ovvero Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello e attivista del mondo animalista e pro-veg.

Ospite a La Zanzara di Giuseppe Cruciani, qualche giorno fa la Martani ha messo in campo le sue accuse, mettendo nel mirino anche la nota raccolta fondi dei Ferragnez in favore di un ospedale milanese: “Vogliono fare i buonisti dell’ultima ora. Per colpa loro andranno ammazzati milioni e milioni di animali. Per diventare le ciabatte della Ferragni. Le pantofole in visone che indossa la Ferragni sono roba vergognosa e diciamolo a tutta l’Italia. Roba vergognosa, vergognosa”.

Quanto costano le pantofole di Chiara Ferragni? Lo svela Daniela Martani!

Non è la prima volta che Daniela Martani si schiera contro Chiara Ferragni, dato che lo aveva già fatto su Twitter nel 2018, svelando così il presto delle succitate pantofole, ovvero 1.100 euro.

“Che leccac…smo – aveva scritto sotto un post di Trash Italiano – Ogni tanto falla na critica a questi personaggi crudeli. Ad esempio le schifose ciabatte di pelliccia di visone da 1100€ ostentate della Ferragni che promuovono la crudeltà sugli animali sono inaccettabili”.

Foto: Kikapress