Chiara Ferragni, ‘vedo uno piscologo’: perchè ci va e come è cambiata la sua vita

Chiara Ferragni ha raccontato ai suoi fan di andare dallo psicologo da tre anni. Lo ha rivelato rispondendo alle domande su Instagram

Chiara Ferragni deve gran parte del suo successo al fatto che, nonostante ci appaia sempre perfetta, è da sempre capace di mostrare sui social ogni aspetto della sua quotidianità, apparendo come la perfetta ragazza della porta accanto, con le sue difficoltà e le sue insicurezze, tanto da aver rivelato di essere anche stata in terapia da uno psicologo. Ma perché mai la divina Blonde Salad va dallo psicologo? E come è cambiata la sua vita?

LEGGI ANCHE:– Chiara Ferragni e la nuova casa a Milano: com’è fatta e i dettagli sulla nuova abitazione costruita per l’influencer e Fedez

Chiara Ferragni ha rivelato di andare dallo psicologo: la fashion blogger lo ha confessato rispondendo ai suoi fan su Instagram. Photo Credits: Kikapress

Chiara Ferragni va dallo psicologo: la rivelazione dell’influencer

Partiamo dal principio. Chiara Ferragni si è concessa ai suoi fan al box domande di Instagram, rispondendo in totale onestà ad un persona che le ha chiesto se sia fatta mai aiutare nel superare le sue paure ed insicurezze.

La fondatrice di The Blonde Salad ha prima raccontato di essersi dedicata molto a sé stessa, lavorando attivamente sulle sue paure e cercando di affrontarle per superarle. Però, poi, Chiara Ferragni ha anche rivelato: “da tre anni vedo uno psicologo una volta a settimana”.

Perché la Ferragni va in terapia?

Nonostante sia una delle persone più celebri al mondo, Chiara Ferragni ha quindi deciso di andare in terapia da uno psicologo per tentare di superare tutte le sue insicurezze, soprattutto dopo il difficile periodo trascorso da sola negli Stati Uniti.

All’epoca, Chiara si ritrovò per lunghissimo tempo a dover stare lontana dalla sua famiglia e dalle persone più care. Si ritrovò inoltre ad affrontare numerosi problemi con le famiglie ospitanti, talvolta poco ospitali o addirittura ostili nei suoi confronti.

Photo Credits: Kikapress