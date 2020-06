Chiara Ferragni, presenza inquietante dietro il figlio Leone: ‘Stai attenta’

In una foto sul profilo Instagram di Chiara Ferragni, una presenza inquietante fa la sua apparizione dietro Leone e spaventa i fan: ecco cos'è

Che la casa di Chiara Ferragni e Fedez sia piena di oggetti per lo meno particolari non è cosa nuova ma la presenza inquietante in uno degli ultimi post di Chiara ha fatto sobbalzare gli utenti.

L’imprenditrice e influencer ha pubblicato un carosello di foto con il figlio Leone. I due giocano sereni con delle mollette per i capelli e realizzano degli autoscatti. Cosa può andare storto? Una faccia alle spalle di Leone ha spaventato molti follower: a chi appartiene? E cosa ci fa nel salotto dei Ferragnez? Eppure tutto ha una spiegazione: se non ci credete, ecco il post.

Chiara Ferragni si è accorta della presenza inquietante nella foto?

La prima foto ritrae mamma e figlio sorridenti con alle spalle un soppalco pieno di oggetti – libri, robot, un godzilla in miniatura e altro. Dalla seconda foto in poi, Chiara Ferragni ha cambiato angolazione rivelando che alle spalle del figlio si trova la statua di un vecchietto in giacca e cravatta con la faccia staccata dalla testa, che si apre quindi come lo sportello di un armadietto. Alcuni fan sobbalzano, altri chiedono spiegazioni:

Ma quel faccione dietro di voi chi è o meglio cos’è? Paura… Come fate a vivere in casa con quel busto che c’è lì dietro? Cos’è successo al signore dietro? Sì l’ho notato ed ho avuto un infarto! Si tratta di un gadget dal primo film di Men In Black

In effetti si tratta proprio del busto del Signor Rosenburg, uno dei personaggi appartenenti al primo film della saga con Will Smith e Tommy Lee Jones. Il corpo del malcapitato Signor Rosenburg, nel film, ospita l’alieno che darà ai MIB la chiave per risolvere il caso grazie alla frase enigmatica: “la galassia è sulla cintura di Orione”.