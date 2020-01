Pochi, ma buoni e…costosi. Sta facendo discutere, scatenando l’ironia dei fan, la foto di un piatto di pasta che Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram. A cena fuori con Fedez, l’influencer ha ordinato un piatto di paccheri in un noto ristorante del bergamasco, ma la porzione sembra davvero misera. Eppure, il prezzo della pietanza è stellare!

Chiara Ferragni e la foto dei paccheri su Instagram

I Ferragnez si sono concessi una seratina romantica in un elegante ristorante in provincia di Bergamo. Come d’abitudine, Chiara Ferragni ha condiviso qualche foto della cena, immortalandosi davanti a un piatto di paccheri alla Vittorio (dal nome del ristorante).

“Uno dei miei ristoranti preferiti al mondo” scrive Chiara a corredo dello scatto, in cui indossa un simpatico bavaglino. La pietanza mostrata dalla Ferragni ha però scatenato l’ironia dei follower: in un enorme piatto, infatti, si vedono appena tre paccheri adagiati su un succulento condimento.

I commenti dei fan

“C’erano più di tre paccheri vero?” chiede ironicamente Carlotta Ferlito. A sorpresa, Chiara Ferragni risponde alla domanda posta dalla giovane ginnasta siciliana su Instagram. “Sì, la porzione dei paccheri era divisa tra me e Fede, perché abbiamo preso antipasti e ci siamo tenuti per le mega cotolette che sono il mio piatto preferito lì” ha spiegato.

Il piatto, dunque, conteneva 6 e non 3 paccheri: “Pur sempre pochi” aggiunge qualcuno. Un piatto non abbondante ma sicuramente costoso: spulciando sul sito del rinomato ristorante, si scopre che quella pietanza costa ben 40 euro. Ma a dar retta a Chiara e ad altri utenti che l’hanno provata, pare ne valga certamente la pena. Insomma, sempre meglio di pizza e carbonara autorigeneranti!