Chiara Ferragni, Pasquetta sfortunata: cosa è successo mentre erano in vacanza. Rientro obbligato dal Lago di Como

Vacanze di Pasqua e Pasquetta interrotte a metà per Chiara Ferragni: ecco che cos'è successo durante il soggiorno sul Lago di Como

Vacanze di Pasqua e Pasquetta rovinate per Chiara Ferragni e Fedez, che avevano deciso di passare qualche giorno sul Lago di Como insieme ai figli Leone e Vittoria. Ma cosa sarà mai accaduto alla coppia più amata del web?

Pasqua e Pasquetta: vacanze rovinate per Fedez e Chiara Ferragni

Andiamo con ordine. Fedez e Chiara Ferragni avevano deciso di passare le vacanze di Pasqua e Pasquetta sul lago di Como. Fin qui nulla di male, se non fosse che appena sono arrivati in albergo, il piccolo Leone ha cominciato a stare male.

Il bambino, infatti, aveva la febbre (Chiara ha fatto sapere che non si tratta di Covid). Fin qui niente di particolare: la Ferragni e Vittoria sono andati in giro a visitare Villa Carlotta, mentre Leone è rimasto in albergo con la sua tata.

Vacanza interrotta per i Ferragnez: cos’è successo lunedì

Tutto è peggiorato però il giorno di Pasquetta, quando anche la governante si è ammalata, costringendo l’intera famigliola a interrompere le vacanze e rientrare a Milano. La stessa Chiara ha pubblicato una Instagram Stories nella quale sembra piuttosto contrariata ma, per il bene dei suoi bambini, non c’era sicuramente altro da fare.

Non possiamo che concludere però che le vacanze di Pasqua si sono rivelate decisamente stancanti per Chiara Ferragni che, alla fine della giornata di lunedì, ha postato una storia nella quale si mostra decisamente distrutta, con tanto di commento: “Entrambi i bambini si sono addormentati e mi sento come se stessi per ammalarmi anch’io“. Speriamo di no!

