Chiara Ferragni mostra la sua pancia dopo un mese dalla gravidanza: ‘scusa quella sarebbe pancia?’

L’influencer si mostra durante e dopo l’allenamento facendo vedere il fisico dopo solo un mese di gravidanza: fan stupiti del risultato

È passato soltanto un mese dalla nascita della piccola Vittoria Lucia Ferragni e Chiara sembra già tornata in formissima.

Chiara Ferragni a un mese dalla gravidanza: come si mostra

L’influencer cremonese sta affrontando un periodo molto pesante tra allattamento al seno, lavoro, ufficio e allenamento, ma non rinuncia a comunicare con le sue fan per spronarle a fare sempre il massimo e allo stesso tempo essere indulgenti con se stesse. Chiara, infatti, ha deciso di mostrare agli oltre 23milioni di followers su Instagram la pancia dopo 4 settimane e sessioni di training 3 volte a settimana.

Nel post, dopo fa vedere la pancia, la 33enne lancia un messaggio importante nei confronti delle donne che non accettano le proprie forme e che soprattutto dopo aver partorito, faticano a rientrare nei loro jeans preferiti.

LEGGI ANCHE: — Belen Rodriguez svela quanti kg ha preso durante la gravidanza: ‘gli ultimi sono i peggiori’

L’appello della moglie di Fedez ad accettarsi… E mostra la pancia dopo il parto

“Volevo pubblicare questo come promemoria per tutti che i nostri corpi sono perfetti così come sono. Ricorda che una posa diversa, una luce diversa e, in questo caso, leggings a vita alta fanno sembrare il tuo corpo così diverso e anche questo va bene. Siamo sempre gentili con i nostri corpi, parliamone bene e ringraziamoli per averci fatto vivere ogni giorno”.

Tante, però, hanno risposto in modo incredulo guardando lo stato fisico di Chiara: “Scusa quella sarebbe pancia? Pagherei oro per averla così piatta”, oppure “Hai partorito da un mese e sei comunque più magra di me dopo 25 anni di dieta”.

Anche Valentina Ferragni ha voluto mostrarsi senza filtri e trucchi da photoshop rafforzando l’appello ad accettarsi: “Ricordate sempre che siamo forti, siamo potenti, siamo invincibili. Le persone giudicano il nostro corpo e vedono difetti ovunque; guardo il mio corpo e vedo quanto è bello. Nessun filtro, nessun ritocco, sono solo io. E lo amo”.

Foto: Kikapress