I suoi follower sono convinti: Chiara Ferragni è incinta. Ecco tutti gli indizi che proverebbero una gravidanza in corso

Ci risiamo, ma questa volta potrebbe essere vero: Chiara Ferragni è incinta? I fan dell’influencer sono convinti che la loro beniamina sia in dolce attesa, pronta a dare un fratellino o una sorellina al piccolo Leo. C’è chi nota il pancino pronunciato, chi una crescita insolita del seno. Poi ci sono alcuni dettagli che i follower più attenti non riescono proprio a ignorare. La cicogna sta tornando in casa Ferragnez?

Chiara Ferragni incinta, tutti gli indizi

L’imprenditrice milanese non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia e rispondendo ai fan durante una diretta su Instagram ad agosto ha dichiarato di volere altri figli. La volontà di una nuova gravidanza dunque non c’è, bisogna vedere se è arrivato il momento giusto.

I fan di Chiara Ferragni è da tempo che sperano sia nuovamente incinta ma questa volta più di qualcuno è convinto che la dolce attesa sia reale. Questa volta gli indizi non lascerebbero spazio a dubbi. A partire da quel pancino pronunciato che è particolarmente evidente in un video pubblicato nelle IG Stories di Fedez.

Lei è seduta sul divano e indossa un abitino a fiori che scende morbido: il rigonfiamento al livello del ventre non passa inosservato! E poi, come nota anche la super attenta Deianira Marzano, c’è quel décolleté esploso nelle ultime settimane: davvero è solo merito del push-up?

Lo sguardo da mamma

Infine, c’è quella che per i fan è la prova regina che dimostra che Chiara Ferragni sia incinta. In un altro video condiviso su Instagram, lei e Fedez si danno il cinque con i piedi. Lei indossa una tuta rosa e dopo aver compiuto il gesto con il marito, l’infuencer abbassa lo sguardo. E con dolcezza si guarda la pancia.

Per il momento i Ferragnez non hanno commentato i rumors sulla seconda gravidanza e la stessa Chiara non sembra aver cambiato abitudini. Nelle prossime settimane, certamente, ne sapremo di più: è in arrivo la cicogna o i fan avranno preso un altro abbaglio?