Chiara Ferragni incinta: la foto dell’ecografia in mano a Leone

Chiara Ferragni è incinta e aspetta un nuovo figlio! Ad annunciarlo è stata lei con un originalissimo post su Instagram nel quale rivela felice la bella notizia.

La notizia era nell’aria da qualche giorno ma ora è ufficiale: Chiara Ferragni è di nuovo incinta e a dimostrarlo è la foto di un’ecografia sventolata dal piccolo Leone. Non ci credete? Eppure ora è certo al 100%: la famiglia dei Ferragnez presto si allargherà con l’arrivo nuovo bambino!

LEGGI ANCHE: — Come chiameranno il loro secondo bambino: la scelta sarà tra questi nomi?

Chiara Ferragni è incinta davvero: ecco le foto dell’ecografia

Da quando il primogenito di Chiara e Fedez Leone Lucia Ferragni è nato, le voci di una seconda gravidanza dell’influencer italiana più celebre al mondo si sono rincorse periodicamente. Leone è nato nel 2018 e dopo due anni la fondatrice di The Blonde Salad sembra essere pronta per una nuova avventura da mamma!

A dare la notizia è stata ovviamente direttamente lei. E quale mezzo migliore per farlo se non un post su Instagram? E, visti i risultati, possiamo dire senza timore di essere smentiti che la bella Chiara ha colto nel segno ancora una volta, facendo subito il pieno di like!

Il tenero annuncio di Leone con in mano le foto dell’ecografia del fratellino in arrivo

A dare l’annuncio è stato difatti il primogenito di Fedez e della celeberrima influencer, intento a mostrare al mondo intero l’ecografia del fratellino in arrivo. Felice e sorridente sulla pagina della mamma, lo si vede appunto con in mano le stampe dell’ecografia, prova provata di quanto il mondo intero attendeva da giorni: Chiara Ferragni è davvero incinta.

Il commento di Chiara: “La nostra famiglia sta crescendo”

Il commento di lei, però, non poteva mancare. E anche questo è tenerissimo: “La nostra famiglia sta crescendo. Leone sta per diventare un fratello grande”.

Insomma, lieto evento in arrivo in casa Ferragnez. Cos’altro dire se non: congratulazioni a Fedez e a Chiara!

Foto: Ufficio Stampa Rai