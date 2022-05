Chiara Ferragni di nuovo incinta? Quel dettaglio sullo spumante incuriosisce i fan

Chiara Ferragni è di nuovo incinta? Il dubbio è venuto a tantissimi fan dopo il gesto compiuto dall'influencer la sera del suo compleanno.

Il compleanno di Chiara Ferragni ha fatto sognare e impazzire i fan della regina delle influencer, ma ha anche fatto sorgere il dubbio che la fondatrice di The Blonde Salad possa essere di nuovo incinta. Ma cosa ha mai fatto sorgere questo dubbio nei fan? Davvero la moglie di Fedez potrebbe aspettare un terzo figlio?

Una Instagram Stories di Valentina Ferragni fa sorgere il dubbio che sua sorella Chiara possa essere di nuovo incinta. Qual è la verità? Il gesto compiuto dalla moglie di Fedez la sera del suo compleanno fa insospettire tutti. Photo Credits: Kikapress

Chiara Ferragni di nuovo incinta? La Stories sospetta

Andiamo con ordine. La sera del 7 maggio 2022, Chiara Ferragni ha compiuto 35 anni. Com’è noto, lei e Fedez hanno già due figli: Leone, nato nel 2018, e Vittoria, nata nel 2021. Fin qui nulla di nuovo, se non fosse che la sera della festa del suo 35° compleanno, a molti è venuto il dubbio che Chiara Ferragni possa essere di nuovo incinta.

Praticamente, in una Instagram Stories di Valentina Ferragni si è visto che, prima di fare il brindisi, Chiara svuota una flute di champagne, brindando appunto con il bicchiere vuoto. Un gesto sospetto che ha mostrato la sua volontà di non bere alcol. E che ha subito fatto partire le speculazioni. Per quale motivo Chiara avrebbe svuotato quel bicchiere di vino?

Il gesto, che probabilmente sarebbe dovuto passare piuttosto inosservato, è invece subito diventato virale. C’è chi si chiede se non ci sia un nuovo mini-Ferragnez in arrivo… e c’è chi invece lo chiama “terzo principe-principessa“. In attesa di notizie ufficiali, c’è anche chi si limita a sognare un fratellino o una sorellina per Leone e Vittoria!

Photo Credits: Shutterstock, Kikapress