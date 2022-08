Chiara Ferragni incinta? Quel dettaglio nella foto in discoteca: cos’ha in mano?

Chiara Ferragni è di nuovo incinta? L'ipotesi dei fan dopo aver visto quella foto in discoteca. Ecco cosa stava bevendo la moglie di Fedez

Lo scorso 22 agosto Chiara Ferragni è stata protagonista di una festa in discoteca a Ibiza insieme ad alcune amiche… un dettaglio ha però colpito subito i suoi fan sui social, tanto che hanno cominciato a circolare alcune ipotesi. Una di queste è subito salita agli onori delle cronache, in quanto instilla il dubbio che Chiara Ferragni sia di nuovo incinta… Quanto ci sarà di vero in tutto questo? Si tratta solo di una speculazione dei fan?

Le foto di Chiara in discoteca a Ibiza e i dubbi dei fan

Andiamo con ordine. Chiara Ferragni ha postato una serie di foto in discoteca a Ibiza insieme ad un gruppo di amiche: Eleonora Sesana, Chiara Biasi, Veronica Ferraro e sua sorella Valentina.

Fin qui nulla di strano se non per il fatto che molti fan hanno ironizzato sull’outfit della moglie di Fedez, descrivendolo come fatto praticamente da costume intero e pareo.

Il problema è che Chiara Ferragni è stata al centro di altri commenti come “Ma solo a me sembra incinta?” e “Anche a meee“… E addirittura qualcuno che complotta il programma dei Ferragnez: “sì normalmente a giugno concepiscono, a settembre lo annunciano in diretta in mondovisione poi a marzo nasce“.

Chiara Ferragni incinta? Cosa ha in mano in quella fotografia?

Se l’ipotesi che Chiara Ferragni sia incinta fa un po’ sorridere, in molti si sono concentrati sul brick che ha in mano nella foto di gruppo con le sue amiche. Sembra un cartone di latte ma in realtà si tratta di una nota marca di acqua in brick.

Ad ogni modo, il fatto che la moglie di Fedez stesse bevendo qualcosa di non alcolico sta contribuendo a far vociferare sulla possibilità di una gravidanza… Quanto ci sarà di vero?

