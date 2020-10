Chiara Ferragni e Fedez si godono un ultima giornata di relax alla spa, ma in tanti le fanno notare che è incinta e non può fare la sauna. Ecco le critiche del web.

Chiara Ferragni e Fedez si sono goduti una giornata in una SPA giusto prima del nuovo DPCM che le chiude: peccato però che siano piovute numerose critiche sul fatto che la fondatrice di The Blonde Salad sia andata in una sauna anche se attualmente incinta… Ma perché mai se la sono presi con la divina Chiara? Cosa hanno avuto stavolta da ridire?

Chiara Ferragni incinta nella sauna: i fan criticano la foto alla spa

Partiamo dal principio. I Ferragnez si sono concessi qualche attimo di relax in una SPA delle Langhe, postando sui social alcune immagini della loro breve fuga romantica mentre si riposano in una botte trasformata in vasca da bagno.

Fin qui tutto meraviglioso, se non fosse che un’utente ha fatto notare un dettaglio su Chiara Ferragni: è incinta e non potrebbe quindi fare la sauna.

“Ma è sicura la sauna da incinta?”, ha chiesto infatti all’influencer, che ha risposto: “No infatti quella non l’ho fatta”. Affare risolto? Macché! Gli utenti le hanno contestato un altro dettaglio.

“Eh ma teoricamente nemmeno lo champagne”, ha infatti scritto un’altra persona che ha notato la bottiglia e i bicchieri posti a bordo vasca. Su questo, Chiara non ha risposto, anche se c’è da precisare che il bicchiere che si vede nella foto è vuoto!

I Ferragnez e l’ultima sauna prima del DPCM

In ogni caso, la fuga alla spa di Fedez e Chiara Ferragni – sauna o non sauna – è stata praticamente fatta al volo prima del nuovo DPCM presentato dal Presidente Conte che, tra l’altro, chiude anche i centri benessere.

E così tanti utenti hanno commentato a riguardo. “Ultima spa prima del dpcm”, ha scritto una persona. E c’è chi fa ironia scrivendo: “Sbrigatevi, che tra mezz’ora le chiudono!”

foto: Kikapress