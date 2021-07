Chiara Ferragni in spiaggia con la security? Cosa è successo a Forte dei Marmi

È scoppiata la polemica attorno a Chiara Ferragni e Fedez: i due sono stati avvistati al mare scortati dalla security.

I Ferragnez si sono infatti concessi una vacanza in Toscana, molte persone li avrebbero immediatamente riconosciuti e si sarebbero avvicinati ripetutamente per chiedere una foto. Questo atteggiamento avrebbe spinto la coppia a munirsi della sicurezza per andare in spiaggia.

La scelta è stata criticata da molte persone, ritenendola eccessiva. L’influencer Amedeo Venza si è schierato dalla loro parte difendendo la loro scelta, causata dall’invadenza di alcune persone.