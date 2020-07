Niente Photoshop per Chiara Ferragni: ecco come l'influencer riesce a trasformare il suo decolleté per farlo apparire più abbondante nelle foto

Chiara Ferragni in versione super sexy fa impazzire i fan su Instagram e avvolta nel body Versace Jungle potrebbe quasi far concorrenza alla mitica Jennifer Lopez. L’imprenditrice milanese ha condiviso uno scatto realizzato sul set di un video musicale e dalla profonda scollatura sembra far capolino un decolleté più abbondante del solito. Ma questa volta non sembra essere merito del suo inseparabile push-up.

Chiara Ferragni e il trucchetto per far crescere il seno (in foto…)

L’occhio dei follower non poteva che posarsi su quel particolare così insolito: il seno di Chiara Ferragni nella foto condivisa su Instagram poche ore fa, sembra essere cresciuto d’improvviso. Ed è soprattutto il seno destro che sembra aver subito la sorprendente trasformazione.

L’influencer è seduta su una poltrona e indossa un seducente body verde dalla scolatura profondissima, con un paio di calze a rete a maglia larga e un asciugamano bianco in testa a mo’ di turbante. I fan, davanti a quella foto, sono letteralmente impazziti ma in tanti hanno notato il dettaglio sul decolleté: Chiara ha ceduto alla tentazione di un foto ritocco?

La spiegazione di alcuni utenti

A dir la verità, filtri a parte, Chiara Ferragni non è nota per pubblicare foto ritoccate e non ha mai nascosto, anche con un certa autoironia, la sua taglia di reggiseno. Eppure, di fronte a questo scatto che mette in evidenza un abbondante decolleté, qualcuno avanza l’ipotesi che anche lei sia ricorsa a Photoshop.

Una teoria che potrebbe reggere, se non fosse per un particolare: perché Chiara avrebbe dovuto ritoccare solo uno dei seni? A spiegare lo strano fenomeno, ci pensano alcuni utenti che sembrano aver capito il trucchetto cui è ricorsa la regina di Instagram venerata da oltre 20 milioni di follower.

Tutto sta nella posizione assunta durante la realizzazione dello scatto: l’influencer ha semplicemente ruotato leggermente a destra il torace, spingendo il braccio contro il seno. Il risultato è sotto gli occhi di tutti.