Chiara Ferragni hot su Instagram, l’effetto camel toe notato dai fan

Chiara Ferragni pubblica uno scatto (inconsapevolmente) hot in cui le sue parti intime sono esposte più del voluto: ecco cosa è successo

L’effetto camel toe è “il nemico” di molte ragazze che amano indossare abiti leggeri e aderenti. Quella forma a “zoccolo di cammello” immortalata in alcuni scatti può mettere in serio imbarazzo. Sono moltissime le donne – del mondo dello spettacolo e non – che sono state oggetto di critiche e attenzioni morbose a causa di alcune foto che hanno fatto il giro del web. È stata addirittura creata della biancheria intima apposita (con il cavallo foderato) per correggere l’odiatissimo camel toe.

Chiara Ferragni ne è stata vittima inconsapevole in uno dei suoi più recenti post su Instagram.

Chiara Ferragni hot su Instagram, i fan: “cosa ho visto!”

Una foto tenera di vita casalinga: il piccolo Leone, tenuto per mano da Fedez, si avvicina a Chiara per dare un bacio alla mamma. L’immagine postata sui social con la frase “Family ❤️” dovrebbe restituire solo il calore della famiglia che si ama e continua a sostenersi in questa lunga quarantena. Ma l’occhio dei fan è ormai chirurgico e il camel toe salta all’occhio. I commenti maliziosi non tardano ad arrivare.

Oh 😳, cosa ho visto zoommando cosa? a little 🐫 va beh si sapeva se è per questo anche a little capezzolo mi sono soffermato solo al cammello 😂😂😂

Senza dubbio in quarantena la noia e il tempo abbondano, tanto da andare a titillare la morbosità di molti utenti, costantemente bombardati dalle immagini dei vip sui social.

L’intento della foto di Chiara Ferragni non era certamente di riprodurre un momento “hot”. L’involontaria esposizione delle parti intime può essere fonte di grande imbarazzo, tuttavia in commenti del genere c’è anche lo zampino della malizia di chi vuole far cadere l’occhio proprio lì, tanto da decidere di zoomare sui punti più caldi del corpo.