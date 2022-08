Chiara Ferragni criticata da Hoara Borselli per quella stories: spunta anche il like di Rita dalla Chiesa

Scontro a distanza tra Chiara Ferragni e Hoara Borselli (con il like di Rita Dalla Chiesa): il dibattito social sul diritto all'aborto

Stanno facendo discutere alcune affermazioni di Chiara Ferragni e la risposta di Hoara Borselli che, nel clima di accesa campagna elettorale di questi giorni, scatena il dibattito pubblico. Ma cosa si saranno dette a distanza la celebre influencer e l’opinionista televisiva?

La storia della Ferragni in difesa del diritto delle donne ad abortire

Andiamo con ordine. Chiara Ferragni ha pubblicato una Instagram Stories nella quale si è lanciata in un messaggio in favore del diritto ad abortire. Con lo sfondo di una sala operatoria, la regina delle influencer ha attaccato direttamente il partito di Giorgia Meloni, scrivendo: “Ora è il nostro tempo di agire e far si che queste cose non accadano. Fdi ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni“.

Hoara Borselli risponde a Chiara Ferragni (e prende il like di Rita Dalla Chiesa)

Un intervento politico, il suo, che sembra entrare a gamba tesa in una campagna elettorale accesissima non solo per le temperature estive tanto alte. Ma a risponderle è Hoara Borselli, che riprende la stories di Chiara Ferragni per tentare di smentire le sue parole.

“La Ferragni allerta tutte le donne che se dovesse vincere la destra verrà negato il diritto all’aborto – ha scritto Hoara su Twitter – Mi piacerebbe avvisarla che non si può vietare una legge dello Stato e che la Meloni ha pubblicamente dichiarato che la 194 non si tocca. Si informi meglio!”

Un tweet, questo, che ha raccolto subito il like di Rita Dalla Chiesa, candidata in un collegio uninominale proprio con il centro-destra. Insomma, uno scambio di opinioni acceso quello tra Hoara Borselli e Chiara Ferragni. Andrà ancora avanti sui social?

