Giuseppe Conte chiama Fedez e Chiara Ferragni per sensibilizzare i giovani sull'uso della mascherina. Il rapper fa una Storia, sua moglie ancora no

Come convincere i giovani che indossare la mascherina è importante per proteggere se stessi e gli altri dal Covid? Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha pensato di rivolgersi a due idoli dei giovani, seguitissimi sui social, Fedez e Chiara Ferragni. Così li ha contattati e ha chiesto loro di sensibilizzare i ragazzi sull’uso di questo fondamentale dispositivo anti-contagio. Il rapper, che ha raccontato della conversazione col premier, non ha perso tempo e ha fatto una IG Stories. Sua moglie, invece, non sembra ancora aver raccolto l’appello di Conte.

LEGGI ANCHE: — Selvaggia Lucarelli critica Fedez per il video sulla mascherina: quel dettaglio su Conte che non è piaciuto

Fedez soddisfa la richiesta di Conte, Chiara Ferragni ancora no

Dopo aver comunicato all’Italia i contenuti dell’ultimo DPCM contenente nuove misure restrittive anti-Covid, il Presidente del Consiglio ha fatto uno squillo ai Ferragnez. Lo ha voluti esortare a parlare ai ragazzi, che così numerosi li seguono su Instagram, per far comprendere quanto sia importante indossare la mascherina. A dare notizia della singolare telefonata con tanto di richiesta istituzionale, è stato lo stesso Fedez, che ha subito fatto un video per raccomandare ai suoi follower di indossare sempre la mascherina.

Ci troviamo in una situazione molto molto delicata e l’Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. Il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi. Con un semplice gesto potremo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Mi raccomando ragazzi, utilizzate la mascherina.

"Fedez":

Per aver pubblicato questo video su Instagram pic.twitter.com/MgIIB5zjmR — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) October 19, 2020

Nelle IG Stories di Chiara Ferragni, invece, ancora non c’è traccia di messaggi di sensibilizzazione, come richiesto da Conte. L’influencer ha infatti mostrato il suo pancino che cresce, ha continuato a sponsorizzare gli orecchini realizzati dalla sorella Valentina, si è immortalata mentre si scambia tenerezze col marito. Chiara ha anche annunciato che il tumore di Matilda, il cane di famiglia, è regredito, segno che la radioterapia eseguita a Zurigo ha funzionato. Di mascherine e raccomandazioni sul rispetto delle misure anti-Covid, per ora, nemmeno l’ombra. Chiara ignorerà la richiesta del premier?