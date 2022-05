Met Gala 2022, Chiara Ferragni ‘snobbata’ da Giulia Salemi? Il gesto sulla partecipazione dei Ferragnez all’evento

Giulia Salemi 'snobba' Chiara Ferragni quando parla dei Met Gala 2022? Ecco che cosa è successo sul profilo Instagram dell'ex gieffina

Sui social network, molti hanno commentato i Met Gala 2022, l’evento di raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Tra i tanti c’è stata anche Giulia Salemi, che su Instagram ha parlato di molti vip ma sembra aver snobbato del tutto Fedez e Chiara Ferragni.

Giulia Salemi commenta l’outfit dei vip che hanno partecipato ai Met Gala 2022 ma si ‘dimentica’ di Fedez e Chiara Ferragni… Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Met Gala 2022: Giulia Salemi si dimentica di Chiara Ferragni?

Andiamo con ordine. Nelle sue Instagram Stories, la compagna di Pierpaolo Pretelli ha passato la serata a commentare gli outfit dei vip che hanno partecipato ai Met Gala 2022. Tra i tanti: Kim Kardashian e famiglia, Kylie Jenner e Blake Lively…

Molti però hanno notato che nelle storie di Giulia Salemi non si fa alcun riferimento a Chiara Ferragni e Fedez, tra gli ospiti del gran galà americano. Si sarà trattato di un errore? Forse una dimenticanza? Oppure l’ex gieffina ha semplicemente snobbato i Ferragnez?

Met Gala 2022: la De Lellis non si dimentica di Chiara!

Se però la Salemi ha evitato di fare riferimento alla coppia di influencer più amata del web italiano, un’altra Giulia ha pensato bene di non dimenticarsi di Chiara Ferragni e, anzi, di ripostarne una foto in una sua Instagram Stories.

La Giulia in questione è la De Lellis, che non ha mancato di mancato di mostrare ammirazione per Chiara, mettendone in luce il fantastico look sfoggiato ai Met Gala. Sul tappeto rosso, la Ferragni si è presentata con un lungo abito Versace della collezione couture del 1997, l’ultima disegnata da Gianni Versace. L’abito è un total black con guanti di pelle nera abbinati, gioielli dorati vintage di Tiffany e un orologio di Bulgari. Ai piedi, un paio di sandali neri altissimi.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, ufficio stampa MNComm