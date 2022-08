Chiara Ferragni, la foto in topless scatena commenti: non per il lato A ma per quello strano oggetto nelle mani

Chiara Ferragni, in vacanza a Ibiza con Fedez e la sua famiglia, scatena i commenti degli utenti con uno scatto pubblicato su Instagram

Uno dei recenti scatti estivi pubblicati su Instagram da Chiara Ferragni ha suscitato numerosi commenti ma alcuni di questi erano decisamente inaspettati.

Nella foto, si vede Chiara Ferragni, in topless, per mano con Fedez, a bordo di uno yacht nelle acque limpide di Ibiza.

A scatenare la curiosità dei fan non è stato il seno scoperto dell’influencer, bensì la prospettiva insolita per cui a molti è sembrato che l’imprenditrice digitale stesse tenendo in mano “una canna”.

“She’s smoking weed??? I love it” ha commentato un utente, “E il cannone nessuno lo ha notato?” ha scritto qualcun altro.

“È il tubo della scaletta dietro…” ha chiarito qualcuno, “Comunque per chi vede una canna in mano a Chiara basta zoommare e vi accorgerete che è il tubo della scala” ha spiegato qualcun altro.

A guardare bene la foto, infatti, si capisce che si tratta di un’illusione ottica perché quel piccolo oggetto che Chiara sembra avere tra le mani in realtà è una parte della scala che appare alle sue spalle.

