Chiara Ferragni travolta dalle polemiche per una foto in cui si mostra con indosso un capo in pelliccia. L’influencer si è fatta immortalare sulla neve, mentre è in vacanza con la famiglia, ma le critiche dei fan sono impietose.

Critiche a Chiara Ferragni per la foto con la pelliccia

I Ferragnez hanno trascorso le festività a Madonna di Campiglio in un lussuoso resort in montagna. La celebre famigliola non ha mancato di deliziare i fan con foto e video delle vacanze sulla neve, ma uno scatto in particolare ha sollevato un polverone.

LEGGI ANCHE: — Chiara Ferragni, nuovo negozio a Cortina: gli animalisti contro l’apertura. Blitz contro le pellicce

L’ha pubblicato Chiara Ferragni, che si mostra in un paesaggio innevato coperta da una giacca con applicazioni in pelliccia. Si tratta di un “prezioso parka con bordo in vera volpe staccabile su cappuccio e centro davanti, imbottito in finissima piuma d’oca trapuntata a boudin” si legge sul sito dell’azienda che lo produce.

Valore del giaccone? 4.725 euro. Ma a far indignare i fan non è tanto il prezzo di quel capo di abbigliamento, quanto il materiale con cui è realizzato.

Le critiche dei follower

Molti utenti non apprezzano che Chiara Ferragni presti il suo volto per pubblicizzare una giacca con pelliccia.

“Siamo nel 2020, basta sponsorizzare pellicce” sbotta un’utente indignata. Le risponde un’altra follower, ancor più dura: “Da una donna così cosa ti aspetti? Senza etica, senza valori”.

“Wearing la morte! Sei pessima quando pubblicizzi capi con animali scuoiati” ha aggiunto qualcun altro.

Già in passato, l’imprenditrice milanese era stata attaccata per lo stesso motivo da un’associazione animalista: il suo negozio di Cortina era stato tappezzato da manifesti di protesta.