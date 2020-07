Intruso nella stanza d'albergo di Chiara Ferragni e Fedez a Lecce: un insetto si aggira sul pavimento e la coppia chiede aiuto

Piccolo inconveniente per Chiara Ferragni e Fedez durante il loro soggiorno a Lecce. La coppia, in Salento per partecipare a un evento di Dior, ha rinvenuto un simpatico insetto nella camera dell’hotel. Lei non è parsa molto felice dell’intruso, lui ha ripreso tutta la scena con lo smartphone, condividendo il video nelle IG Stories.

Una mantide religiosa in camera di Chiara Ferragni e Fedez

L’urlo di Chiara Ferragni ha richiamato l’attenzione di Fedez. “Ma cosa ca**o è?!” esclama con sorpresa e un leggero disgusto l’influencer. Il solerte conserte è già con lo smartphone in mano per offrire la scena ai suoi fan.

Nella lussuosa camera d’albergo in cui sono ospitati, la coppia più social d’Italia si è imbattuta in un’ospite indesiderata. Accanto alla porta finestra della stanza, ha fatto capolino un piccolo insetto verde. “È una mantide religiosa, amore” spiega Fedez alla moglie, più interessata a liberarsi dell’intruso che a conoscerne le generalità.

Chiara, con un foglio di carta, prova a spingere l’insetto fuori dalla stanza ma non ci riesce, così Fedez – che con le mantidi religiose ha un brutto rapporto fin da bambino – è costretto a ricorrere all’aiuto di una persona dello staff della struttura alberghiera.

I Ferragnez nel Salento

Liberata la stanza dal terzo incomodo, Chiara Ferragni e Fedez si sono preparati per partecipare alla sfilata di Dior, a Lecce. Un evento per pochissimi fortunati, senza pubblico per via delle disposizioni anti-Covid e che ha particolarmente colpito la coppia.

I Ferragnez hanno approfittato dell’impegno con la maison francese per visitare alcuni dei luoghi più belli e suggestivi del Salento, promuovendone le località. Da settimane, infatti, i due sono impegnati in vero e proprio tour in Italia per far scoprire le meraviglie del nostro Paese e sponsorizzare le vacanze all’interno dei confini nazionali.