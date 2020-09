Un gioiello da sogno: ecco il prezioso regalo che Fedez ha fatto a Chiara Ferragni per il loro secondo anniversario di matrimonio

Sono passati due anni da quando Fedez e Chiara Ferragni si sono giurati amore eterno. Il matrimonio della coppia, all’epoca, fu un vero e proprio evento mediatico che incuriosì molto e fece anche molto discutere per i costi. Ora, dopo le lunghe vacanze estive in Sardegna, i Ferragnez sono rientrati a Milano, ma per festeggiare l’anniversario di nozze sono andati a Roma. Tra visite culturali e cene romantiche, ecco come è andata la trasferta a due nella capitale. E soprattutto cosa ha regalato il rapper alla sua dolce mogliettina…

LEGGI ANCHE: — Quanto costa soggiornare nel Palazzo Taverna dove sono stati Ferragni e Fedez per festeggiare l’anniversario nel pieno centro di Roma: il prezzo vi stupirà

Cosa ha regalato Fedez a Chiara Ferragni per l’anniversario di matrimonio

Negli ultimi giorni, Chiara Ferragni ha pubblicato diversi post su Instagram, ricordando il suo fiabesco matrimonio con Fedez. Anche nelle IG Stories l’imprenditrice milanese ha condiviso alcuni contenuti video e fotografici del grande giorno del Sì, addirittura commuovendosi.

L’1 settembre 2018 la coppia si è unita in matrimonio a Noto e oggi a due anni di distanza festeggia il rinnovato amore a Roma. I due, da poco rientrati in città dopo le ferie, si sono concessi qualche giorno nella capitale: hanno visitato alcuni dei luoghi più iconici della città eterna e poi si sono ritagliati qualche momento tutto per sé.

Ieri sera, infatti, hanno festeggiato l’anniversario con una cena all’aperto in una location da sogno con vista sul Cupolone. E Fedez ha sorpreso la sua donna con un regalo davvero abbagliante. Chiara ha mostrato ciò che il marito le ha donato per l’importante ricorrenza nelle IG Stories, mostrandosi davvero colpita.

Una serata romantica

“Un Fedez scintillante” è la scritta che compare sul video che Chiara Ferragni ha condiviso nelle Stories di Instagram, esibendo il prezioso presente. Il rapper le ha regalato una collana a girocollo molto luminosa, tempestata di piccoli diamanti e con una pietra verde smeraldo a forma di cuore al centro. L’influencer sembra aver davvero apprezzato il gioiello e subito dopo lo ha indossato, sfoggiandolo sui social.

Rientrati dalla loro romantica cena, i due hanno concluso la serata, immergendosi nella fiabesca atmosfera creata nella loro stanza d’albergo: petali, cuori e candele ovunque.