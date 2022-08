Chiara Ferragni e l’isola magica alle sue spalle: Es Vedra è il terzo posto più magnetico del mondo

Fedez e Chiara Ferragni sono ad Ibiza, ad Es Vedra, un isolotto magico dall’estremo magnetismo… Ecco il perché

Chiara Ferragni e Fedez sono in vacanza ad Ibiza e, tra le bellezze dell’isola spagnola, c’è anche Es Vedra. Si tratta di uno dei luoghi più attraenti e suggestivi al mondo. Ma cosa avrà di tanto speciale? E, soprattutto, i Ferragnez avranno colto tutto il mistero che lo avvolge?

Fedez e Chiara Ferragni a Es Vedra: l’isolotto più suggestivo al mondo

Es Vedra è una piccolissima isola avvolta dal mito: c’è chi narra che fu la casa delle sirene e della ninfa che, nell’Odissea di Omero, provarono a trarre in inganno Ulisse durante il suo viaggio. Una straordinaria leggenda che si mescola alla suggestione e al racconto popolare.

Non a caso, durante la vacanza ad Ibiza di Chiara Ferragni e Fedez, la coppia ha deciso di dedicarsi all’esplorazione dell’Isola e ad alcuni percorsi di hiking anche impegnativi, tra cui appunto quello a Es Vedra.

Es Vedra: il terzo luogo più magnetico del mondo

Ma per quale motivo Es Vedra è tanto affascinante per i turismi di tutto il mondo? In fondo si tratta solo di un isolotto calcareo disabitato, una roccia a circa due chilometri da Cala d’Hort, a Ibiza. Può essere raggiunta solo in barca o gommone e rappresenta uno dei luoghi più misteriosi del mondo.

Es Vedra è probabilmente il terzo posto più magnetico del pianeta dopo il Polo Nord e il Triangolo delle Bermuda. Almeno nel comune sentire, dato che i geologi smentiscono questo dato ma spesso gli strumenti di navigazione vanno in tilt in prossimità dell’isolotto e le bussole finiscono misteriosamente fuori uso.

Chissà, Fedez e Chiara Ferragni avranno sentito tutto questo magnetismo durante la loro visita a Es Vedra?

Photo Credits: Shutterstock