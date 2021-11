Chiara Ferragni e Fedez in terapia di coppia: retroscena inedito della serie tv Ferragnez

Il 9 dicembre debutta su Prime Video The Ferragnez, la docu serie basata sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez.

Nonostante i due condividano con i loro follower quasi tutto su Instagram, sembra che la serie racconterà alcuni aspetti inediti della vita di coppia dei due.

Tra i “segreti” che verranno affrontati nella serie c’è quello della terapia di coppia, a cui Fedez e Chiara si sarebbero affidati in questi anni di relazione.

A svelare il retroscena inedito sui due influencer è stato lo stesso Fedez, ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. L’intento dei due è quello di “normalizzare” il dover andare in terapia, senza vederla come una cosa strana e tantomeno come un tabù.