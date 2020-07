I look di Chiara Ferragni non lasciano indifferenti: anche stavolta l'imprenditrice digitale è riuscita a stupire, indossando un costume molto particolare

Chiara Ferragni detta mode da un decennio e i suoi look, mai scontati o banali, hanno sempre avuto il pregio di far discutere: difficilmente qualcosa che Chiara decide di indossare e condividere sui social mette tutti d’accordo, ma a volte si scatenano più polemiche e discussioni che altre.

Chiara Ferragni costume o intimo?

L’imprenditrice digitale ha postato sul suo account Instagram da 20 milioni di follower una foto nella sua ormai mitica cabina armadio, con la didascalia: “Ready for the sea”. Ai piedi le Jordan 1 Retrò High Dior, diventate iconiche proprio indossate da lei, e sopra un costume da bagno molto particolare, composto da una mutandina in pizzo e un reggiseno liscio, push up, con spallina sottile.

LEGGI ANCHE: — Quanto pesa Chiara Ferragni? ‘Pesavo 57 kg ora sono…’: non crederete alle vostre orecchie

Effettivamente, Chiara sembrava più in intimo che in costume da bagno, ma evidentemente la particolarità del look stava proprio in questo dettaglio. In molti lo hanno capito, riempendola di complimenti sotto al post, ma moltissimi altri le hanno chiesto ripetutamente perchè andasse al mare in mutande. Non sono mancati gli indignati (“sei sempre una madre”, “ma fedez non è geloso”) e nemmeno chi l’ha accusata di fare pubblicità occulta ai marchi che indossava (il post, a differenza di molti altri, non era #adv).

Ordinaria amministrazione per Chiara Ferragni, che comunque guardando l’insieme riceve sempre moltissimi complimenti, soprattutto per la sua forma fisica: molti infatti, oltre ad elogiarla, le chiedono come faccia a mantenersi in forma splendida. Lei non ha mai parlato molto della sua dieta (anche se qualcuno ricorderà la pizza autorigenerante), ma ha sempre sottolineato che i periodi in cui era troppo magra erano quelli in cui non era felice.