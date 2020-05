Chiara Ferragni appare perfetta alla vigilia del suo compleanno: "Ho fatto trucco e capelli da sola" ma quel particolare la tradisce...

Piega perfetta e make-up impeccabile. Il giorno prima del suo compleanno, Chiara Ferragni è tornata in ufficio per partecipare a una video lezione con gli studenti di RCS Academy. Per l’occasione, ha detto nelle su IG Stories, si è aggiustata i capelli da sola e si è anche truccata. A darle una mano il suo storico fashion artist Manuele Mameli che le avrebbe detto come fare via Facetime. Non tutti però credono a questa versione raccontata dall’influencer e qualcuno avrebbe le prove che l’inseparabile amico fosse invece lì con lei. Violando le misure restrittive per il contenimento della pandemia Covid-19.

Chiara Ferragni perfetta prima del compleanno, come ha fatto?

L’imprenditrice milanese ha annunciato di essere tornata in ufficio per un impegno di lavoro. Alla vigilia del suo 33esimo compleanno, Chiara Ferragni si è detta emozionata di essere tornata nuovamente al lavoro sebbene i locali della sua azienda fossero praticamente deserti.

“Oggi è un giorno epico: sono tornata in ufficio per la prima volta dopo due mesi per fare la mia lezione con RCS Academy (su Zoom) e ho anche fatto capelli e trucco da sola. “Ok, Manuele Mameli mi ha aiutata via facetime ma penso che sia andata abbastanza bene, Ho anche indossato uno dei miei look”

ha scritto in un post su Instagram e ribadito anche a voce nelle Stories.

Puntuale, tra i commenti, è spuntato quello dell’amico esperto di stile che si è complimentato con la promettente allieva: “Bravissima!” ha scritto.

I sospetti degli utenti

Non tutti però credono che la moglie di Fedez si sia preparata da sola. Gli occhi di lince del web hanno infatti notato un particolare inequivocabile nelle immagini postate dall’influncer che farebbero pensare che Mameli abbia violato le regole della Fase2.

“C’è veramente gente che crede che Chiara Ferragni si sia fatta trucco e piega da sola seguendo un tutorial via internet, quando letteralmente si vede la valigia di Mameli nelle stories “by myself” in cui fa vedere il suo ufficio “vuoto”” osserva qualcuno su Twitter. L’utente mette anche a confronto la valigia che si vede nelle Stories di Chiara con una valigia che appare in una foto di Mameli: sembrano identiche!

La circostanza ha fatto indignare molti fan, che si sentono presi in giro: come mai ad esempio, lei che è così social, non si è mostrata mentre si aggiustava i capelli e si truccava? “Sono una parrucchiera e ti assicuro che non è stata lei a farseli da sola” commenta un’altra utente.

Ma c’è anche chi è particolarmente indispettito e trova l’episodio irrispettoso verso i tanti professionisti che non possono né lavorare a casa né riaprire le proprie attività. E su Twitter si sfoga così:

“Chiara Ferragni oggi aveva i capelli freschi di parrucchiere e make-up fresco di truccatore, vogliamo il nome del congiunto che le ha fatto i capelli e il trucco lavorando ILLEGALMENTE per lei mentre i negozi di tutta Italia sono chiusi fino a giugno”.

Oggi che Chiara Ferragni festeggia il compleanno, gli utenti dimenticheranno l’accaduto?