Chiara Ferragni, l’hotel di lusso per festeggiare il suo compleanno: quanto costa una sola notte in albergo

Spuntano i rumors sul 35° compleanno di Chiara Ferragni: ecco l'hotel di lusso dove lo festeggerà (e quanto costa una notte)

Il 7 maggio 2022 Chiara Ferragni compirà 35 anni: l’influencer ha deciso di festeggiare il suo compleanno in una maniera completamente esclusiva e, conoscendola, sappiamo che sarà incredibile. Non ci credete? Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più.

Chiara Ferragni compie 35 anni: come festeggerà il compleanno?

Andiamo con ordine. Secondo alcune voci di corridoio rimbalzate anche da Vanity Fair, sembra che Chiara Ferragni festeggerà il suo trentacinquesimo compleanno a Villa Igiea, a Palermo, in un iconico palazzo sul mare che oggi ospita un hotel di lusso. La sua posizione è incredibile: da un lato si affaccia sul porto dell’Acquasanta, dall’altro è sovrastato da Monte Pellegrino, offrendo una vista incredibile.

Proprio a Villa Igiea, Chiara Ferragni sarà la protagonista di un party esclusivo per una ristretta cerchia di amici e familiari, tra i quali ovviamente non mancherà il marito Fedez. Ma quanto costa una notte nell’incredibile hotel Villa Igiea?

Quanto costa una notte nell’hotel della festa della Ferragni?

La location del 35° compleanno di Chiara Ferragni ha prezzi che, ovviamente, non sono proprio per tutte le tasche. In generale, una notte in camera doppia con colazione inclusa costa circa 750 euro… prezzo che sale a circa 830 euro per le camere con letto King-Size. E, per una camera vista mare, il costo per una singola notte sale ancora e arriva a circa 950 euro.

Ancora più esclusivi i prezzi delle suite: la junior costa tra 1.400 e 1.550 euro, la suite vista mare tra 1.988 e 2194 euro, la suite deluxe con vista mare arriva a 2.638 euro. Per quella con terrazza si sale fino a 3.608 euro. Ma l’incredibile Suite King costa ben 4.108 euro a notte!

Photo Credits: Shutterstock