Chiara Ferragni si è sottoposta a una ceretta ai peli del naso: il video di Instagram mostra Fedez nel momento clou, ma la pratica può essere molto rischiosa. Ecco perché

Fedez e Chiara Ferragni utilizzano i social non solo per sponsorizzare i propri lavori, le collaborazioni e i progetti – anche benefici – in cui sono coinvolti ma anche per condividere con i fan scenette di vita casalinga che li fanno apparire come i vicini della porta accanto.

Chiara Ferragni e la ceretta ai peli del naso, il video virale

Di recente l’influencer incinta si è fatta riprendere mentre il marito le faceva una ceretta ai peli del naso: il dolore, stando alla reazione mostrata nel filmato in slow motion, deve essere stato piuttosto intenso.

La ceretta ai peli del naso, se è stata ritenuta divertente per alcuni followers, ha profondamente diviso altri che hanno commentato il post mettendo in guardia la cremonese: la pratica, infatti, può essere molto rischiosa per la nostra salute per diversi motivi.

Un utente le ha spiegato: “Togliere i peli dal naso è errore perché i peli che ci sono sul naso ci proteggono dalla polvere, dai batteri”

Un altro ha aggiunto: “In questo momento di covid, i peli del naso è meglio non toglierli, perché fanno da filtro anche loro. Se li abbiamo evidentemente servono”

E ancora: “I peli del naso sono super importanti perché fungono da barriera fisica all’ingresso… Una sorta di bodyguard delle vie aeree”.

Chiara Ferragni, evidentemente all’oscuro, ha risposto al commento: “Questo proprio non lo sapevo”.

Foto: Kikapress