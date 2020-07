Chiara Ferragni mostra il lato b e c'è chi le chiede se ha la cellulite: la risposta della fashion blogger conquista i fan

Anche Chiara Ferragni ha cellulite. Almeno così asserisce la celebre influencer milanese rispondendo a un commento sulla sua pagina Instagram. In pochi le credono, vista la foto del suo lato b che sta infiammando i social. Ma in tanti apprezzando la sua sincerità su un inestetismo che accomuna la maggior parte delle donne, anche le più celebri come lei.

Chiara Ferragni ha la cellulite?

Lo scatto che l’imprenditrice digitale – che di recente ha esordito anche nel mondo della musica – ha condiviso è da capogiro. Chiara Ferragni è ritratta al mare, di spalle, con un bikini striminzito che mette in evidenza le sue forme posteriori sulle quali non appare neanche un filo di cellulite.

“Ma un difetto ce l’hai? Neanche la cellulite!” commenta con ironia – e forse un pizzico di invidia – una fan. La risposta di Chiara spiazza tutti: “Fidati, dipende solo dalla luce. La cellulite ce l’abbiamo quasi tutte”. Quindi, sebbene il suo fondoschiena sembri sodo e levigato, anche la Ferragni deve fare i conti con uno degli inestetismi più odiati dalle donne. O almeno così pare di capire, leggendo le sue parole.

I fan apprezzano la sincerità

La naturale ammissione di Chiara Ferragni sulla cellulite è stata particolarmente apprezzata dai fan, che la vedono così molto più vicina alle donne comuni, nonostante la fama e il successo. “Ti amiamo per questa tua sincerità” osserva ad esempio qualcuno, ottenendo il gradimento di altri utenti.

Ma c’è anche chi mette in dubbio la veridicità di quanto affermato dall’influencer: “Penso che se avevi la cellulite non ti mettevi il perizoma” insinua un altro utente. Insomma, nonostante i filtri e i fotoritocchi, a Chiara basta la luce giusta per sfoggiare un lato b perfetto e non le serve che un push up miracoloso o un braccio poggiato sul seno per far lievitare il decolleté.