Chiara Ferragni, caduta di stile per la fashion blogger?

Chiara Ferragni scivola sul mollettone: quel dettaglio del look dell'influencer milanese non è proprio piaciuto alle fan

Essere un’icona di stile ha le sue responsabilità. Lo sa bene Chiara Ferragni che sulla Moda ha creato la sua fortuna, come fashion blogger prima e come imprenditrice poi. Ecco perché ogni dettaglio del proprio look andrebbe curato con particolare attenzione per non inciampare in errori sgraditi ai fan. Proprio come è successo nelle scorse ore alla celebre influencer.

Il mollettone di Chiara Ferragni fa storcere il naso ai fan

È accaduto che Chiara Ferragni ha pubblicato un vero e proprio reportage fotografico su una piacevole giornata trascorsa in un agriturismo lombardo. Ha condiviso molte foto che ritraggono lei e lei mentre giocano con gli animali, mentre pranzano, mentre si divertono finalmente all’aria aperta.

Per l’occasione, Chiara ha indossato un completino giallo con piccoli fiori rossi, composto da un pantaloncino e un top che lascia la pancia scoperta. Infine, scarpe basse e comode e qualche accessorio per completare l’outfit.

E i capelli? Li ha lasciati sciolti, leggermente raccolti dietro ma per fermarli ha usato un mollettone. Un accessorio che difficilmente si sfoggia fuori casa. E che ha scatenato un’ondata di critiche.

I commenti delle fan

L’immagine di Chiara Ferragni con il mollettone in testa non è passata inosservata alle sue fan che sono inorridite di fronte a quelli scatti.

“Si ma la pinza stile casalinga disperata anche no”, “Il mollettone, ti prego no!!”, “Non è da lei!” si legge ad esempio tra i commenti.

Insomma, questa volta l’influencer da 20 milioni di follower è scivolata sull’accessorio per capelli: se voleva lanciare una nuova tendenza, ha miseramente fallito.