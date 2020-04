Chiara Ferragni, l’accappatoio di lusso: ecco quanto costa

Anche l'accappatoio di Chiara Ferragni è di lusso: ecco quanto costa quello sfoggiato dall'influencer su Instagram

Ha una cabina armadio da sogno, piena di abiti, borse e scarpe di alta moda, che non manca di mostrare spesso sui social, scatenando ammirazione e invidia. Ma di firmato Chiara Ferragni ha persino ciabatte e accappatoio. La celebre influencer milanese non si sottrae dal mostrarsi in tenuta casalinga, soprattutto durante la quarantena, ma non rinuncia al lusso.

Quanto costa l’accappatoio di Chiara Ferragni

Nelle ultime settimane la moglie di Fedez si sta concedendo ai fan con molta più frequenza, mostrandosi in varie attività quotidiane. Di recente ha condiviso una foto che la ritrae in bagno con il piccolo Leone in braccio, subito aver fatto un bagno insieme.

Uno scatto molto tenero, nel quale Chiara Ferragni indossa un singolare accappatoio, molto colorato e realizzato da una delle più famose Maison di Alta Moda.

Si tratta di un bellissimo modello firmato Versace, dai colori molto accesi e dal costo davvero esorbitante. Il prezzo di questo accessorio da bagno si aggira infatti intorno alle 400 euro.

La passione per il lusso

La notizia non sorprende particolarmente, conoscendo la passione per le grandi firme dei Ferragnez. Nelle ultime settimane, ad esempio, Chiara Ferragni, oltre a mostrarsi in accappatoio, ha offerto un’immagine inedita di sé.

Si è fatta ritrarre mentre riordina casa, mentre si allena e persino mentre impasta dolci e pizze. Tutte attività casalinghe che ha svolto indossando abiti casual, come ogni donna alle prese con le faccende domestiche.

Ma non tutte però possono permettersi le sue pantofole: quelle che vediamo spesso ai piedi di Chiara sono realizzate in pelliccia di visone e costano circa mille euro.