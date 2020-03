Infelice gaffe di Chiara Biasi sul coronavirus: l'influencer pubblica su Instagram la chat con un amico in cui ironizza sui decessi da COVID-19

Chiara Biasi travolta dalle critiche sui social per una infelicissima frase sul coronavirus. L’influencer ha pubblicato una chat privata in cui commentava gli sviluppi della drammatica emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia e si è lasciata andare a considerazioni piuttosto discutibili. E sul web sono montate accuse e polemiche.

Chiari Biasi e quel commento sul coronavirus

Nella conversazione virtuale, Chiara Biasi e un suo amico stanno parlando della diffusione del coronavirus in Italia. A un certo punto, l’influencer fa una battuta sui decessi che si stanno registrando nel nostro Paese, dove sono ben 107 le persone morte a causa del COVID-19.

“E nessuno che mi sta sul ca**o muore!” esclama la modella, suscitando anche la reazione divertita del suo interlocutore.

Una frase davvero inopportuna in un momento così difficile per il Paese, che ha suscitato forte indignazione. A tal punto che Chiara si è vista costretta a eliminare lo screenshot incriminato dalle IG Stories in cui era comparso.

I commenti sul web

Ma la figuraccia era ormai servita. Molti utenti sono riusciti a salvare le immagini della chat, condividendole sui social. “Ti commenti da sola, non hai bisogno di insulti” osserva qualcuno, ricordando le vittime del coronvirus in Italia e nel mondo.

107 morti solo in Italia

Oltre 3k nel resto del mondo E Chiara Biasi pubblica una stories (ora rimossa perché si sarà resa conto della minchiata) pubblica una chat dove scrive “nessuno che le sta sul cazzo muore”@chiarabiasi Ti commenti da sola. Non hai bisogno di insulti pic.twitter.com/7bBgZVgJQ5 — Andrea Alessandrini (@alessandrinigen) March 4, 2020

“E lei dovrebbe essere un’influencer? Vergognati! Smettete di seguire gente come lei o altre insignificanti persone” aggiunge un’altra utente sdegnata.

Prima di questa triste gaffe sul coronavirus, Chiara Biasi era finita nel mirino delle critiche per la sua reazione a uno scherzo de Le Iene. “Per 80 mila euro non mi alzo nemmeno dal letto” aveva detto nel servizio.

Insomma, essere influencer ai tempi del coronavirus è davvero dura. Almeno Giulia De Lellis, ipocondriaca com’è, elargisce consigli su come prevenire il contagio e invita a seguire le linee guida del Ministero della Salute.

È che se non si hanno cose interessanti da dire, a volte, sarebbe meglio tacere.