Chi l’ha visto, la frase di Federica Sciarelli nella prima puntata colpisce i fan del programma: cosa ha detto

Durante la prima puntata della nuova edizione di Chi l'ha visto, una frase pronunciata dalla giornalista ha colpito gli spettatori

Mercoledì 14 settembre è andata in onda su Rai 3 la prima puntata della una nuova edizione di Chi l’ha visto, dopo la consueta pausa estiva.

LEGGI ANCHE : — Federica Sciarelli via da Chi l’ha visto? ‘Ho più volte pensato di lasciare’: cosa ha dichiarato sul suo futuro

Una frase pronunciata da Federica Sciarelli ha colpito i fan del programma, tanto da essere ritwittata da numerose persone che non hanno potuto fare a meno di notare i toni della giornalista.

“Abbiamo voluto strapparvi un sorriso ma non vi ci abituate” ha affermato la giornalista e la frase è subito stata ripresa sui social.

“Quel “ma non vi ci abituate”…” ha commentato un altro utente su Twitter. “Me lo segno pure io” ha scritto qualcun altro. “Federica inizia già con una chicca da annali: abbiamo voluto strapparvi un sorriso ma non vi ci abituate” ha commentato un altro spettatore.

D’altronde la giornalista al settimanale NuovoTv ha spiegato quanto Chi l’ha visto sia un programma duro, vero e proprio “servizio pubblico” che non lascia molto spazio alle risate. Anche per questo, la frase è stata ampiamente commentata e siamo sicuri che verrà ricordata a lungo come uno dei pochi momenti “leggeri” del programma.

Foto: Kikapress