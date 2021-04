‘Chi è Rosalba?’, Leone nomina questa donna in una stories di Fedez: ecco chi è e cosa fa in casa Ferragni

Leone Lucia Ferragni parla di 'Rosalba', ma chi è questa donna presente nella vita di Fedez, Chiara e della loro famiglia?

Spunta un nome inedito nella vita di Fedez, Chiara Ferragni, Leone e Vittoria: Rosalba. Lo si sente pronunciato dal primogenito dei Ferragnez in una storia Instagram, tant’è che in molti si chiedono chi sia questa donna. Niente paura: abbiamo indagato per voi!

In una Instagram Stories, Leone Lucia Ferragni nomina ‘Rosalba’ mentre parla con il papà. Ma chi è questa donna spesso presente a casa di Fedez e Chiara? Foto: Kikapress

Fedez e Chiara Ferragni: chi è Rosalba, nominata da Leone in una Stories?

Andiamo con ordine. In una Instagram Stories pubblicata da Fedez, si vede Leone che, seduto a tavola a mangiare, fa l’elenco delle persone che vuol portare al parco e poi in una splendida fattoria insieme a lui.

Il primo nome, ovviamente, è quello della mamma, Chiara Ferragni, mentre il secondo è quello di Fedez: il terzo però fa discutere, essendo quello “della Rosalba”. Chi sarà mai questa Rosalba nominata dal piccolo Leone?

A svelarlo, qualche attimo dopo sono gli stessi Fedez e Leone. Dato che il bambino non ha nominato la piccola Vittoria nell’elenco delle persone da portare al parco con sé, ad un certo punto Fedez gli chiede: “chi è che dorme con la Rosalba?” E la risposta di Leone svela tutto: “Vittoria!”

Rosalba, in pratica, è la baby sitter dei figli di Fedez e Chiara Ferragni, almeno da qualche tempo e che quindi ora sta aiutando la coppia anche con la piccola Vittoria.

Mistero risolto dunque: nessuna presenza pericolosa o inquietante! Questa ormai famosa Rosalba è semplicemente la tata che sta vicino a Chiara e ai suoi bambini. E, a quanto sentiamo dalle parole di Fedez e Leone, in famiglia le sono tutti di certo molto affezionati!

