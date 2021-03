Checco Zalone che fine ha fatto? L’attore lontano dai social torna in tv: dove vedere la sua intervista

Checco Zalone è uno degli attori più amati e ogni suo film è un successo. Presto torneremo a vederlo in tv, grazie a Stefano Bollani

È uno degli attori e comici più amati degli ultimi anni, i suoi film sono un successo al botteghino eppure Checco Zalone centellina le sue apparizioni tv. Praticamente assente sui social, Zalone è una di quelle star che ama la privacy e tenere un profilo defilato e ciò nonostante quando esce con un nuovo progetto richiama su di se tantissima attenzione e attesa.

Ma cosa sta facendo Zalone e come sta?

Tra le ultime apparizioni social ci fu la diretta Instagram di Jovanotti e Fiorello in cui intervenne anche l’attore pugliese, che regalò una versione tutta sua di Sally di Vasco Rossi. Dalla Tv è assente da un po’ più di tempo, ma grazie a Stefano Bollani e al suo nuovo programma ‘Via dei Matti numero 0’ lo rivedremo presto. Da lunedì’ 15 marzo dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Rai 3, lo straordinario pianista affiancato dalla moglie Valentina Cenni gioca con le note insieme a molti ospiti illustri.

Molti grandi ospiti hanno accettato l’invito a giocare con le note nella “Casa della Musica” di @StefanoBollani e Valentina: da Checco Zalone a Francesco De Gregori, Edoardo Bennato, e molti altri.#ViaDeiMattiNumero0 da lunedì 15 Marzo alle ore 20.20 su #Rai3. pic.twitter.com/8y74DzXyfn — Rai3 (@RaiTre) March 12, 2021

Se nella prima puntata è stata la volta di Francesco De Gregori, in occasione della festa del papà il 19 marzo ci sarà proprio Checco Zalone. Chissà quale sarà l’argomento musicale scelto per questa serata e quale performance ci regalerà il comico pugliese. In attesa di rivederlo live in tv, su Canale 5 il 17 marzo andrà in onda uno dei suoi più grandi successi ‘Sole a catinelle’.

