Che fine ha fatto l’attore della saga Austin Powers? Ecco cosa fa oggi Mike Myers

Mike Myers è l’attore che ha interpretato per tutta la trilogia il personaggio di Austin Powers nella saga omonima. L’attore è diventato famoso non solo per aver interpretato questo ruolo ma anche per aver prestato la sua voce al personaggio di Shrek.

Classe 1963, Mike è anche sceneggiatore e produttore cinematografico ma la sua veste comica è quella che gli ha regalato più successo in assoluto.

In pochi sanno che nel 2009 Mike ha recitato una piccolissima parte nel film di Quentin Tarantino “Bastardi senza gloria”, inoltre recententemente ha partecipato alla pellicola che racconta le gesta dei Queen “Bohemian Rapsody”: è proprio lui infatti ad indossare i panni del dirigente Ray Foster.

Nel 2016 ha scritto un libro sulla storia e cultura popolare del Canada, sua terra di origine. Nonostante l’annuncio di un quarto episodio di Austin Powers, il film non è mai arrivato.