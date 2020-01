Durante la seconda puntata di C'è Posta per Te, Maria De Filippi offre una delle sue caramelle a un ragazzo napoletano. Ma che caramelle sono?

Non c’è puntata di C’è Posta per Te che Maria De Filippi non abbia le sue caramelle con sé. La conduttrice, tra l’altro, non ha mai fatto mistero della sua dolce ‘dipendenza’, tanto che sono sempre ben visibili sulla sua cartellina. Nella seconda puntata di questa nuova edizione del celebre people show, un fortunato protagonista ha avuto l’onore di assaggiarne una.

C’è Posta per Te, Maria De Filippi offre le sue caramelle

Durante il secondo appuntamento di C’è Posta per Te, è diventato virale sui social un momento molto particolare andato in onda nel corso della puntata. Maria De Filippi ha infatti offerto una delle sue preziosissime caramelle a un ragazzo napoletano, suscitando la sana invidia dei telespettatori.

“La caramella ricevuta per mano di Maria De Filippi è come la benedizione in chiesa quando ti fanno prendere l’ostia”osserva ironicamente qualcuno su Twitter.

È risaputo che la conduttrice di Canale 5 non si separa mai da quei piccoli dolciumi che – come ha più volte confessato – le servono per attivare la salivazione e darle sicurezza. Maria definisce il masticare le caramelle una vera e propria dipendenza che qualche volta l’ha anche salvata da gaffe in diretta. In una vecchia intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice avevo dichiarato:

Non mi vedete mai piangere in tv perché conosco prima le storie e mi sono commossa al momento dei primi colloqui. E tra i miei segreti ci sono le caramelle nascoste nella cartella che ho con me in trasmissione. Mi danno tranquillità dopo che una volta rimasi senza salivazione durante una storia molto lunga da raccontare.

Quali caramelle mangia Maria De Filippi?

Non solo a C’è Posta per Te: Maria De Filippi porta con sé le sue caramelle anche negli altri programmi che conduce e nelle trasmissioni in cui è ospite. Nel 2016, ad esempio, fu invitata da Fabio Fazio a partecipare a Rischiatutto, il popolare quiz di Mike Bongiorno riproposto in chiave moderna su Raiuno.

La circostanza fu svelata in diretta dal conduttore: avvicinatosi alla postazione di Maria chiese cosa fossero quelle cose nascoste dietro la targhetta del suo nome. “Sono caramelle”, rispose con naturalezza lei.

In una intervista al settimanale Oggi, Maria ha aggiunto altre rivelazioni sulle sue caramelle: “Ancora adesso uso le stesse, le Leone al limone, me le manda una telespettatrice che non ho mai conosciuto”.