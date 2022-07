Chanel Totti, ‘ti hanno mai usata per visibilità?’: la risposta della figlia di Totti e Ilary Blasi

Chanel Totti torna su TikTok dopo la separazione tra Ilary e Francesco: cosa ha risposto ad una domanda sul suo 'sfruttamento per visibilità'

Chanel Totti è tornata su TikTok con un nuovo profilo: la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è finalmente tornata a postare contenuti sul social network cinese, parlando anche di altri temi come lo sfruttamento della sua immagine per la visibilità.

Chanel torna su TikTok: la 15-enne posta di nuovo contenuti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo scorso 11 luglio, giorno dell’annuncio ufficiale della separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi dopo 17 anni di matrimonio, il profilo di Chanel Totti su TikTok era completamente sparito. Qualcuno aveva ipotizzato che fosse per evitare fastidiosi collegamenti, domande e altre questioni sulla separazione dei genitori.

Chanel Totti, partita poi per Zanzibar insieme alla mamma, al fratello Cristian e alla sorellina Isabel, aveva quasi 100mila follower e una discreta visibilità.

Ebbene, la quindicenne è tornata sul social network di ByteDance precisando di aver perso l’altro account e che, quindi, non c’era alcun collegamento tra la sua chiusura e l’annuncio di separazione dei suoi genitori. Inoltre, ha ricominciato a postare contenuti con discreta frequenza, tanto da aver già ripreso circa 45mila follower.

Chanel Totti: quella domanda sulla visibilità e quello strano TikTok. A chi si riferiva?

Ad un certo punto, però, Chanel Totti ha risposto alla domanda di una fan che chiedeva “Ti hanno mai usato per ottenere visibilità?”

La risposta è stata un sommesso ‘Sì‘, seguito da alcune emoji di faccine tristi e intimidite. Chi l’avrà mai usata per ottenere visibilità? Quella di Chanel è stata una qualche frecciatina a qualcuno?

Non lo sappiamo, anche se in uno dei suoi video ha utilizzato un celebre audio di fabianaofficial: “Che tu mi blocchi, sai che non cambia niente, si po me vire e t fai bianc e verde“. A chi si riferiva la figlia di Totti e Ilary?