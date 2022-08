Chanel Totti, nei video su Tik Tok manca mamma Ilary? Il dettaglio che non è sfuggito sulla Blasi 

La primogenita di Ilary e Francesco, Chanel Totti, ha un nuovo profilo su Tik Tok ma un dettaglio non sfugge

Non si placa l’attenzione mediatica attorno alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Inevitabilmente i riflettori sono accesi su tutta la famiglia, soprattutto sulla secondogenita della coppia, Chanel Totti.

La giovane, che oggi ha quindici anni, ha un nuovo account su Tik Tok, il precedente sembra essere stato cancellato, all’inizio di luglio è infatti scomparso dai radar dei più attenti. In molti hanno pensato che l’assenza dai social di Chanel fosse dovuta al periodo di separazione dei genitori.

Chanel Totti e il nuovo profilo su Tik Tok

Ora però è apparso un nuovo profilo, non solo. Chanel ha pubblicato alcuni video, che ritraggono la sua famiglia e i suoi affetto: in un video è con suo fratello Cristian, in uno con il papà e in un altro con la sorellina più piccola, Isabel. Manca però un video con mamma Ilary. Come mai?

Il dettaglio non è sfuggito a diversi utenti, che ora si chiedono se sia solo questione di tempo o se qualche altra dinamica familiare si stia consumando dietro le quinte del divorzio più chiacchierato d’Italia.

