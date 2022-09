Chanel Totti, quel dettaglio alle sue spalle non passa inosservato nel Tik Tok: la figlia di Totti risponde così

Chanel Totti pubblica un nuovo video su Tik Tok e regala una risposta caustica a chi nota quel dettaglio alle sue spalle...

Chanel Totti è sempre molto attiva su Tik Tok: la figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi ha pubblicato un filmato con un paio di slide nelle quali si mostra in tutto il suo splendore (senza mancare di rivolgere una risposta al tono nei confronti di chi è andato a cercare un po’ di gossip in quel video)…

Chanel Totti: la foto su Tik Tok e la risposta al vetriolo a chi chiede della casa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le foto in slide che Chanel ha pubblicato su Tik Tok la ritraggono con una maglietta a tema geometrico, mentre sorride sullo sfondo di un ampio salotto. Lei è seduta in poltrona e alle sue spalle si vedono bellissime tende, un soffitto a capriate, due poltrone gigantesche e un mega-televisore…

In molti si sono chiesti dove si trovasse Chanel Totti quando ha scattato quelle foto e di chi fosse quella meravigliosa casa, ottenendo da lei una risposta al vetriolo: “devi guardare me non la casa“…

Quella mostrata su Tik Tok è la casa all’Eur della famiglia Totti?

Probabilmente, quella che compare nel TikTok della ragazza è la celebre villa dell’Eur dove viveva stabilmente la coppia Blasi-Totti insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel prima della separazione.

Si tratta di un attico del lussuoso Eurosky Tower, una casa piena di ogni comodità avanguardista, arredata con i più moderni sistemi di domotica e dove tutto è automatizzato e gestibile a distanza…

Insomma, la risposta di Chanel Totti sarà forse stata un po’ troppo rapida e caustica ma la curiosità dei fan è altamente giustificata: d’altronde non capita tutti i giorni di vedere così da vicino una delle case più invidiate di Roma!

