Chanel Totti pungente come mamma Ilary Blasi: il video polemico a chi è rivolto?

Spunta un video polemico di Chanel Totti su TikTok: pungente e caustica come la mamma Ilary Blasi? Ecco con chi ce l'ha

Chanel Totti ha pubblicato un video pungente su TikTok che sembra essere rivolto polemicamente a qualcuno: chi avrà mai fatto arrabbiare la figlia di Ilary Blasi? E cosa sarà successo di tanto problematico da far partire così la polemica?

La figlia di Ilary Blasi pungente su TikTok: con chi ce l’ha Chanel Totti?

Andiamo con ordine. Sul profilo TikTok della figlia di Ilary Blasi è comparso un brevissimo video pungente, nel quale Chanel Totti non le manda certo a dire.

“Quando le vedo sponsorizzare grazie ai miei follower“, ha scritto, concludendo il video con un “che pena”.

L’ipotesi dei fan: l’ex amica di Chanel alla quale potrebbe essere riferito il video

“A chi è riferito????”, ha subito chiesto una fan. E un’altra ha risposto: “A Francesca, sicuro“. “Francesca chi?”, ha chiesto qualcun altro.

La Francesca in questione sarebbe la Di Nardo, ex migliore amica proprio di Chanel, che con la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha condiviso in passato diverse avventure social. Le due, a quanto pare, hanno litigato definitivamente nonostante un tempo fossero molto affiatate.

Chanel, praticamente, potrebbe averla accusata di aver raccolto follower sfruttandone la popolarità dovuta al fatto di essere la figlia dell’ex capitano della Roma e della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

In effetti, le due pubblicano contenuti molto simili, sia per i filtri usati che per le descrizioni. Ma quello che hanno notato i follower della figlia maggiore di Francesco Totti è qualcos’altro.

“Uguale a Ilary“, ha commentato ad esempio un fan, mettendo in risalto come Chanel sia pungente e caustica esattamente come la madre. Si tratta di un pregio o di un difetto?

Photo Credits: Kikapress