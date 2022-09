Chanel Totti reagisce al gossip sui genitori in tv? ‘Non so cosa pubblicare’: come si mostra su Tik Tok

Chanel Totti pubblica un nuovo video su TikTok e in molti ci vedono una reazione ai commenti di gossip sui genitori: qual è la verità?

Redazione - - Ultimo aggiornamento

Sta facendo discutere un video di Chanel Totti su TikTok che secondo molti sembra essere un riferimento alla crisi dei suoi genitori. Ma cosa avrà mai pubblicato la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi sul social network di ByteDance? E perché mai sarebbe una reazione al gossip sulla separazione dei suoi? LEGGI ANCHE :– Domenica in, Totti ‘non giura sui figli’: cosa dichiara il suo amico Nuccetelli dopo la ‘bomba’ di D’Agostino Chanel Totti pubblica un TikTok riferito ai genitori? Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sul profilo TikTok di Chanel Totti è comparso un nuovo video nel quale la ragazza si fa un selfie in camera, con addosso un top nero a maniche lunghe, un paio di short di jeans bianchi e un cappellino da baseball. Il suo commento è “Non so cosa pubblicare“. Però, in molti hanno notato la canzone che stava cantando, ovvero “Mi son fatto l’amante” di Natale Galletta, che recita: “Hai fatto sempre le cose sbagliate / faciss mai na cos ca m’ fa piacer / ed io come nu scem’ ti ho sempre voluta / con la speranza che sarenìsti un po’ cambiata“. In quel video di Chanel Totti, per questo motivo, in molti hanno visto un riferimento al gossip sui genitori e qualcuno, addirittura, una frecciatina a suo padre Francesco. “Sempre bella e con le frasi giuste, pensa a te amore bella. Hai tutta la vita davanti fai ciò che ti rende felice e serena“, ha scritto una persona. E poi: “Ricordati che le colpe vanno però divise per entrambi, errori condivisi, anche mamma ha fatto errori… Stai vicini ad entrambi, il tempo aggiusterà le cose“. E c’è chi invece cerca di smentire il tono generale dei commenti, scrivendo: “ma perché pensare che qualsiasi cosa tu faccia sia da affibbiare ai tuoi genitori? Io vedo una giovane bella ragazza che canta, punto!” Photo Credits: Kikapress