Chanel Totti, ‘Cambio appartamento. Non ho mai cambiato quello c’è dentro…’: quel video legato alla separazione tra Totti e Ilary?

Chanel Totti condivide un video su Tik Tok e nei commenti gli utenti provano a interpretare il messaggio nascosto

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a interessare il pubblico e a occupare le pagine del gossip italiano.

Mentre i genitori sono impegnati con le pratiche del divorzio, Chanel Totti (15 anni) cerca di vivere la sua vita con normalità, come una qualsiasi adolescente che usa i social per comunicare. Qui un suo post è stato interpretato dai tanti utenti che la seguono. Chanel ha infatti condiviso un video del concerto di Sfera Ebbasta, in cui il rapper canta “Bottiglie Privé”.

Da una parte c’è chi credere che la canzone condivisa sia dedicata proprio alla famiglia e alla situazione che sta vivendo a casa, dall’altra c’è chi invece crede che possa trattarsi solo di una canzone d’amore la quale non è per forza necessario collegarla ai suoi genitori..

“Coraggio Chanel sono una mamma divorziata ti capisco…ce la farai” ha commentato un utente. “Ma é una canzone del concerto che c’entra ora che i suoi si sono separati” ha scritto qualcun altro.

“Ma scusa ma non è che se una ragazza mette un video con una certa canzone é subito famiglia… la canzone mi sembra d’amore” ha commentato un altro utente. “Ed è anche fantastico cambiare l’importante stare sereni e goderne a pieno” ha suggerito un altro utente.

Foto: Kikapress