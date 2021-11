Celine Dion malata, la teoria assurda sul vaccino Covid e satanismo

Celine Dion è malata ed è ha cancellato alcuni spettacoli: il web parla delle sue condizioni imputandole ai vaccini o addirittura al satanismo

Tantissimi appassionati di musica di tutto il mondo sanno che Celine Dion è malata da tempo, eppure su di lei circolano le teorie più varie, che molto spesso cadono addirittura nell’assurdo. Ma cosa sta combinando il web? E, sopratutto, come sta davvero la cantante?

Celine Dion malata: come sta la cantante

Andiamo con ordine. A quanto pare, Celine Dion sta molto male, sebbene non sia stato rivelato il nome della sua malattia. Quel che è certo è che ha annullato le sue esibizioni programmate a Las Vegas dal 5 al 20 novembre 2021 e poi dal 19 gennaio al 5 febbraio 2022.

Secondo quanto arriva dallo staff e dalla famiglia della cantante, Celine è alle prese con “spasmi muscolari gravi e persistenti”, che spesso arriverebbero a costringerla a letto. La sorella, Claudette, ha però sminuito la situazione, parlando di “condizioni non gravi”.

Le teorie assurde del web su Celine Dion: dai vaccini al satanismo

In ogni caso e un po’ ovunque sul web, la notizia che Celine Dion sia malata ha dato il là a teorie veramente assurde, che spesso sfociano nelle più ignobili ipotesi di complotto. C’è, per esempio, qualche No-Vax imputa la sua malattia al fatto che la cantante abbia fatto il vaccino anti-Covid, sebbene i report medici dicano che gli spasmi muscolari di cui soffre non hanno alcuna reazione con la vaccinazione.

Altri ancora l’accusano di satanismo, rispolverando una vecchia bufala diffusa da un’associazione oltranzista cattolica, secondo la quale Celine Dion avrebbe promosso un brand di abbigliamento volto a promuovere il gender fluid e il culto del demonio tra i bambini.

Insomma, bufale a non finire. Dispiace solo che, in un momento non certo facile della vita della cantante debbano piovere su di lei accuse che non solo sono false e infondate, ma anche totalmente assurde.

