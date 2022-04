‘Prima la salute’, cosa è successo a Cecilia Rodriguez: l’assenza dai social e le sue condizioni di salute

Cecilia Rodriguez è stata assente dai social per qualche giorno: è direttamente lei a svelare la verità sulle sue condizioni di salute

Cecilia Rodriguez è stata assente per qualche giorno dai social network per motivi riguardanti la sua salute. Ma che cosa aveva davvero la sorella di Belen e Jeremias? A dare una risposta ai fan preoccupati è stata direttamente lei.

Cecilia Rodriguez ha preso una pausa dai social per motivi di salute: la sorella di Belen e Jeremias ha rivelato a tutti i suoi fan cosa l’ha portata ad allontanarsi per qualche giorno dal mondo del web. Photo Credits: Kikapress

Cecilia Rodriguez assente dai social per motivi di salute

Andiamo con ordine. Dopo aver mostrato qualche foto della sua casa con Ignazio Moser e i suoi cagnolini, nelle sue Instagram Stories Cecilia Rodriguez ha svelato di essere stata assente per qualche giorno dai social network per motivi di salute.

“Eccomi qua – ha esordito nel suo videomessaggio ai follower – Voglio salutarvi. Ho avuto un’influenza abbastanza forte, pesante. Covid non è perché abbiamo fatto i tamponi tutti i giorni e sono stata sempre negativa… in tutti i sensi. Ecco. Volevo soltanto tranquillizzarvi e chiedervi scusa un po’ per l’assenza ma credo che la salute venga prima di tutto“.

Come sta ora la sorella di Belen?

Una pausa necessaria dunque, al fine di rimettersi completamente e al 100%. A precisare la questione è sempre lei, che rivela di essere già (quasi) pronta a rimettersi in moto: “Avevo tante cose da raccontarvi e da farvi vedere ma non ce l’ho fatta. Spero di stare tranquilla anche oggi e da domani di ricominciare a fare tutto ciò che avrei voluto fare in questi giorni“.

Photo Credits: Kikapress