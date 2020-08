Cecilia Rodriguez pubblica una foto ambigua su Instagram: allude a Ignazio Moser? I fan si indignano: "O parli o stai zitta"

C’è un nuovo cuore infranto in casa Rodriguez ed è quello di Cecilia. La sorella di Belen sembra aver chiuso la storia d’amore con Ignazio Moser, conosciuto nella casa del GF Vip. All’epoca lei era fidanzata con Francesco Monte, ma i due si lasciarono in diretta tv. Troppo forte l’attrazione, prima, e il sentimento, poi, che spingeva Cecilia nelle braccia del figlio del celebre ciclista, Francesco. Dopo circa 3 anni, la relazione sembra essere arrivata all’improvviso al capolinea, deludendo i fan della coppia. Che ora sono imbestialiti per i messaggi ambigui che Cechu pubblica sui social, mentre Ignazio si è trincerato in un ossequioso silenzio.

Il post di Cecilia Rodriguez fa indignare i fan

Tutto è nato dopo che Cecilia Rodriguez ha pubblicato un post piuttosto malinconico su Instagram. L’immagine è un collage di selfie della modella argentina, in cui il suo corpo appare sfuocato, come un’ombra. “L’ombra di te” scrive nella caption: un messaggio nostalgico diretto a Ignazio?

A molti fan, quel post non è proprio andato giù. La coppia, infatti, distante ormai da settimane dopo aver trascorso parte delle vacanze insieme, non ha rilasciato commenti sulla fine della loro storia. Si è parlato di forti litigate, della gelosia di lei e persino di un tradimento da parte di lui, categoricamente smentito da Moser.

I fan hanno fatto molte domande, ma non hanno ricevuto risposta. E se gran parte degli ammiratori di Ignazio e Cecilia hanno deciso di rispettare la volontà dei loro beniamini di non spiegare cosa sia successo realmente tra loro, qualcuno accusa la Rodriguez di ambiguità.

I commenti dei fan

Già, perché – questo il ragionamento di alcuni – se una persona vuole mantenere riservata la sua vita privata non pubblica continue allusioni sui social. È chiaro che se un personaggio famoso condivide messaggi ambigui, come questo di Cecilia Rodriguez che sembra diretto al suo ex, qualcuno poi faccia domande.

Nessuno, insomma, sa cosa sia accaduto alla coppia. Solo i diretti interessati conoscono la verità, ma non sembrano aver voglia di parlare, di raccontarsi. Ignazio, tra l’altro, non pubblica post su Instagram da 6 giorni e l’ultimo scatto con Cechu risale a 4 settimane fa. Erano in barca, alle isole Eolie, felici. Oggi, sono distanti.